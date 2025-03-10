حماس تؤكد مرونتها في المفاوضات: ننتظر النتائج وإلزام الاحتلال بالاتفاق

قالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إنها تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأمريكي لشئون الأسرى، مشيرة إلى أنها تنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن "المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب، ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "التزمنا تماما بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وأولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطلاق النار"، مشيرا إلى أن "الحركة وافقت على مقترح مصر بلجنة الإسناد المجتمعي، وعلى بدء عملها في قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه".

وأوضح أن "الاحتلال يهدف من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن شعبنا، دفعه للهجرة وهذا أضغاث أحلام".

وقال الناطق باسم الحركة غن "حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض".

وفي السياق ذاته، يتوجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات في مفاوضات المرحلة الثانية، وذلك بعد إعلان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إرسال الوفد لـ"دفع المفاوضات قدما".

وأعلن المبعوث الأمريكي لشئون الأسرى، آدم بوهلر، أمس الأحد، أن اجتماعه مع مسئولين من حركة حماس بـ"المفيد جدا"، معربا عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق "في غضون أسابيع.

وذكر "باعتقادي هناك اتفاق يمكن عبره إطلاق سراح جميع الرهائن وليس الأمريكيين فقط. أتفهم خوف وقلق الإسرائيليين، نحن لسنا وكلاء لإسرائيل".

ومن جانبها، ذكرت حماس أن عدة لقاءات عقدت بين قيادات الحركة والمبعوث الأمريكي في الدوحة، تناولت كيفية تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب وضرورة إلزام إسرائيل بما وقعت عليه والدخول المباشر في المرحلة الثانية من الاتفاق وتطبيق كافة الاستحقاقات المترتبة عليها.