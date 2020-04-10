الرئيس الغاني: نحرز تقدما في احتواء فيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو بأن بلاده تحرز تقدماً في احتواء انتشار فيروس كورونا بعد أن أظهرت زيادة الفحوصات محدودية العدوى.

وقال أكوفو أدو يوم الخميس في خطاب بثه التلفزيون الوطني إن عدد الحالات المؤكدة بلغ 378 حالة بعد أن اختبرت الحكومة 14 ألف عينة.

وقال إن المسافرين والمخالطين لهم الذين دخلوا البلاد بعد تطبيق القيود الحدودية في أذار/مارس الماضي شكلوا 79 بالمئة من الحالات، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال إن الإغلاق لمدة 14 يوما لأكبر مدن غانا، بما في ذلك العاصمة أكرا، سيجري تمديده لمدة أسبوع آخر حتى 20 نيسان/أبريل.