إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة السيارة بالطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة بالبحيرة.

البداية.. تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على جانب الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون اتجاه القاهرة وإصابة كل من فيها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من (إيمان عز العرب - ٦٦ سنة) ربة منزل ومقيمة القليوبية، و(ندى حمدي - ١٢ سنة)، و(محمد حمدي - سنتين)، و(منار حمدي - ١٦ سنة)، و(حمدي ذكي عبد ربه - ٣٧ سنة)، و(إبراهيم شحاته - ٣٩ سنة).

وتم نقل المصابين لمستشفى وأدى النطرون لتلقى العلاج اللازم.