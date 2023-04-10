الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة للصين غدا الثلاثاء

يبدأ الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا غدا الثلاثاء، زيارة للصين كان أجلها في الشهر الماضي بسبب إصابته بالتهاب في الرئة.



وتستمر زيارة لولا للصين خمسة أيام سيلتقي خلالها رئيس الدولة والحزب الشيوعي شي جين بينج.



يذكر أن كلا من البرازيل والصين عضوان في مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبيرة من الدول الصناعية والناشئة.



وتعد جمهورية الصين الشعبية أهم شريك تجاري للبرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية كما تعد الصين أيضا واحدة من أهم المستثمرين في البرازيل.



وستكون الحرب الروسية على أوكرانيا من بين القضايا التي سيبحثها الرئيس البرازيلي في الصين.



كان لولا اقترح في يناير الماضي وساطة دولية لحل الصراع عن طريق إنشاء "نادي سلام" يضم البرازيل والصين.



وكانت أوكرانيا رفضت في الأسبوع الماضي بشكل قاطع اقتراحا برازيليا بالتخلي عن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي، كما رفضت ورقة صينية طُرت في شهر فبراير الماضي لتسوية النزاع.