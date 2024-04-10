رغم موجة التقلبات الجوية التى تشهدها مدينة الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالي، تزينت الشواطئ لاستقبال الرواد خلال أيام عيد الفطر المبارك، رغم الطقس السيئ.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن جميع الشواطئ مفتوحة للرواد خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنيين، مؤكدا جاهزيتها مع تواجد طاقم الإنقاذ بالكامل ووسائل الإنقاذ السريع "الجيت سكي"، وكذلك الخط العائم الذى يحدد المساحة الآمنة بالشاطئ.

وأشار إلى أن الشواطئ المجانية توجد في المندرة والأنفوشى وشواطئ الخدمة لمن يطلبها في الهانوفيل والدخيلة ورأس التين والسلام ١، وزهراء الهانوفيل وبليس ١، الأنفوشى وهدير، تقسيم الملاح، أبو تلات، أبو يوسف الشرقي، فاميلي بيتش، أبو يوسف 2، ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ المميزة 15 جنيها للفرد شاملة “معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه والشمسية 3 جنيهات والترابيزة 2 جنيه".

وتضم الشواطئ المميزة كل من شواطئ أبو قير الشرقي، فريسكا، الفنار، السلسلة، بحري، رأس التين الشرقي، بليس 2، البيطاش، الهانوفيل، الهانوفيل الشرقي، الهانوفيل الغربي، شهرزاد، السلام 2، أبو تلات 1، أبوتلات 2″.

وتابع: يقدر سعر تذكرة الشواطئ السياحية 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات والشمسية 10 جنيهات والترابيزة 5 جنيهات، ويتوزع معظم الشواطئ السياحية في شرق الإسكندرية كالتالي ستانلي، البوريفاج، جزيرة الدهب، محمود.

وشدد عبد الرازق على منع الإكراميات، و الاهتمام بنظافة الشاطئ العامة ودورات المياه علي وجه الخصوص، والتأكد من تواجد الكاميرات والتى تستخدم فى مراقبة الشاطئ وجاهزية وحدات الإسعاف.

وناشد عبد الرازق. المواطنين، عدم النزول لمياه البحر خلال فترة أيام العيد.