تراجع ملموس لأسعار النفط قبل صدور بيانات المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون احتمالات تحقيق تقدم ملموس في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبحسب تقارير يواجه الوسطاء المصريون والقطريون مقاومة من جانب طرفي الصراع في بحثهما لإيجاد طريق لإنهاء الحرب.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 20ر1 دولار أي بنسبة 4ر1% إلى 23ر85 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل، كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 98ر0 دولارا أي بنسبة 07ر1% إلى 40ر89 دولارا للبرميل.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات معهد البترول الأمريكي بشأن مخزون النفط الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم وبيانات إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها غدا.