نائب رئيس الوزراء الإيرلندي: مرجح إجراء مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

قال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس إنه من المرجح إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك عقب أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق مؤقت لفرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هاريس التقى بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي يعد من أبرز منتقدي السياسة الإيرلندية في إدارة ترامب، في العاصمة واشنطن أمس الأربعاء.

وقال هاريس اليوم الخميس إنه أطلع المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش بشأن مباحثاته مع لوتنيك.

وأضاف في بيان " هذا موقفي الدائم والموقف الدائم للحكومة الإيرلندية والاتحاد الأوروبي أننا في حاجة لحوار موضوعي وهادئ ومدروس مع الولايات المتحدة".

وأوضح" لطالما كنا نفضل أن يتم ذلك قبل الإعلان عن الرسوم. ولكن من الواضح أن ذلك لم يكن موقف أمريكا".

وأضاف" مع ذلك، بعد مباحثاتي أمس الأربعاء، من الواضح بالنسبة لي أن مثل هذا التواصل والتفاوض أصبح مرجحا".

وقال " تقدر قيمة العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكابــ 6ر1 تريليون يورو (77ر1 تريليون دولار) سنويا. وهي مهمة بصورة كبيرة فيما يتعلق بالوظائف والنمو والاستثمار في إيرلندا وأنحاء الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا".