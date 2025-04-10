 الفيلم الإيراني حادثة بسيطة للمخرج جعفر بناهي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفيلم الإيراني حادثة بسيطة للمخرج جعفر بناهي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان

منة عصام
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 2:02 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 2:03 م

أعلنت إدارة مهرجان كان في مؤتمر صحفي صباح اليوم، عن القائمة النهائية للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية الدولية في الدورة الـ78 للمهرجان، والمقرر انعقادها في الفترة من 13 وحتى 24 مايو، والتي تضم 20 فيلماً روائياً طويلاً.

وتم اختيار الفيلم الإيراني "حادثة بسيطة" أو Simple Accident للمخرج الإيراني المعروف جعفر بناهي ضمن المسابقة.

ويُعتبر هذا الفيلم عودة لبناهي إلى مهرجان كان مرة أخرى منذ آخر مشاركة له عام 2018 بفيلم "3 Faces" أو 3 وجوه، والذي حصل على جائزة أفضل سيناريو وقتها.

ويتميز بناهي بحضور دولي طاغٍ نظراً لأفلامه التي صنفها النقاد كأحد أهم الأفلام السينمائية في العالم، نظراً لبصريتها العالية وقدرتها على السرد السلس والمختلف، رغم أن كثيراً من أعماله تم إخراجها وتصويرها وهو تحت الإقامة الجبرية في موطنه إيران.

حصل الفيلم على جوائز عالمية عديدة، ومنها الأسد الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن فيلم "تاكسي"، وغيرها من الجوائز العالمية الأخرى، وعُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات العالمية.

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