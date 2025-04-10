 أحدث تطورات العدوان الإسرائيلي على طولكرم.. تدمير منازل ونزوح مئات العائلات - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 4:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أحدث تطورات العدوان الإسرائيلي على طولكرم.. تدمير منازل ونزوح مئات العائلات

وكالت
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 4:26 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 4:26 م

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الــ74 على التوالي، ولليوم الـ61 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني وتفجير لمنازل.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم بشأن العدوان الإسرائيلي إن قوات الاحتلال فجّرت صباح اليوم الخميس، منزل الأسير محمد جودت قاسم شحرور في طولكرم، كما هدمت منزل إبراهيم محمود دروبي في قرية شوفة دون إنذار، بحسب وكالة معا الفلسطينية، مشيرة إلى أن أكثر من 4000 عائلة نزحوا من المخيّمين.

وأشارت اللجنة إلى تعزيزات عسكرية مكثفة تابعة لقوات الاحتلال في طولكرم مع نصب حواجز طيارة في مناطق مختلفة.

كما فرغت قوات الاحتلال شاحنة محملة بالخنازير في منطقة اكتابا لتهديد سلامة الأهالي.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم إن 13 شهيدا ارتقوا خلال العدوان بينهم طفل وامرأتان كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين.

كما دمر جيش الاحتلال 396 منزلًا تدميرا كليًا و2573 منزلًا تدميرا جزئيًا في المخيّمين، وأغلق عدة شوارع بالمخيّمين بالسواتر الترابية.

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