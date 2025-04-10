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حققت أسواق الأسهم الآسيوية، مكاسب هائلة في ختام تعاملات اليوم الخميس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة على أغلب دول العالم لمدة 90 يوما أمس.

وأنهى مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية تعاملات اليوم بارتفاع نسبته 9.1%؛ ليصل إلى 34 ألفا و609 نقاط، في حين ارتفع مؤشر إس أند بي / أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 4.5% إلى 7709.60 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 6.6% إلى 2445.06 نقطة، ومؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج بنسبة 6. 2% إلى 20782.50 نقطة ومؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 1.1% إلى 3223.64 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة التايوانية بنسبة 9.3%

وفي ختام تعاملات أمس، ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 9.5% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية.

وتكبد المؤشر، خسائر كبيرة منذ يوم الأربعاء الماضي؛ بسبب المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي نتيجة خطط الرئيس ترامب لفرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 2962 نقطة أي بنسبة 7.9%.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2. 12%.