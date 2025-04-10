الأسهم الأمريكية تسجل أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية

سجلت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم أحد أفضل أيامها، مع الارتفاع الكبير في أسعارها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق قرار فرض الرسوم "المتبادلة" على أغلب دول العالم لمدة 90 يوما، باستثناء الصين.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية. وتكبد المؤشر خسائر كبيرة منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي نتيجة خطط الرئيس ترامب لفرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية. لكن اليوم جاء الإعلان الذي انتظره المستثمرون في مختلف أنحاء العالم بتعليق الرسوم.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 2962 نقطة أي بنسبة 9ر7%. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2ر12%.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث "وافقت على وقفها لمدة 90 يوما"، بعد الاعتراف بأن أكثر من 75 دولة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التجارة ولم ترد على زياداته الأخيرة في التعريفات الجمركية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين إن ترامب علق ما تسمى بالرسوم "المتبادلة" على أغلب الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، لكنه أبقى على الرسوم المقدرة بنسبة 10% على كل الواردات تقريبا. في الوقت نفسه قرر زيادة الرسوم على المنتجات الصينية بنسبة 125% فورا ردا على قرار الصين زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 84%.

في الوقت نفسه قرر ترامب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى 125% بعد ساعات من إعلان الصين زيادة الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية إلى 84% وتعهدها "بالقتال حتى النهاية" في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت الصين زيادة رسومها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة من 34% إلى 84% اعتبارا من الغد، بعد أن دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 104% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ اليوم.