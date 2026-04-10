باكستان وهولندا تؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في لبنان

أكدت باكستان وهولندا، اليوم الجمعة، ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن، بحثا خلاله التطورات الإقليمية وأكدا مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الخارجية الباكستانية، أشاد بيرندسن، بدور باكستان في تسهيل وقف إطلاق النار الأخير، وأعرب عن دعمه لجهودها الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنظقة.

كما أعرب الوزيران، عن بالغ قلقهما إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار في لبنان، وشددّا على أهمية ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل تأمين الاستقرار الدائم.

ومن ناحية أخرى أكد الوزيران، مجددا متانة العلاقات الباكستانية الهولندية، وأعربا عن عزمهما على توسيع التعاون في قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار، الأمر الذي يعكس التزاما مشتركا بتعميق العلاقات الثنائية.