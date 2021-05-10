أيرلندا: الرد الوحشي لأجهزة الأمن الإسرائيلية على احتجاجات الأقصى غير مقبول

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، إن عمليات الإخلاء والتهديد بالإخلاء في حي «الشيخ جراح» والرد الوحشي من أجهزة الأمن الإسرائيلية على الاحتجاجات في مجمع المسجد الأقصى، أمر غير مقبول.



وشدد كوفيني، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، على أن «الحق في حرية التجمع السلمي غير قابل للتفاوض»، لافتًا إلى وجوب «إنهاء العنف والتحريض».





Evictions & threatened evictions in Sheikh Jarrah & Silwan, & the brutal response of Israeli security services to protests in Al Aqsa compound, is unacceptable. The right to peaceful freedom of assembly is non-negotiable. Violence & incitement must end. https://t.co/mZ9OiPtmTM — Simon Coveney (@simoncoveney) May 10, 2021





وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الفلسطينيين الموجودين بالمسجد الأقصى أصيبوا، صباح الاثنين، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.



ونقلت عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، إضافة إلى أن القوات اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.



واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.



وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين عند مدخل الأقصى. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 200 جريح.