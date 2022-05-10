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ارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية فى شهر أبريل الماضى، ليصل إلى 14.9%، مقابل 12.1% فى مارس السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، التى أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى أيضا بنسبة 3.7%.

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل في نفس الشهر من العام السابق نحو 4.4%.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع على أساس سنوي إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة (29.3%)، وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (66.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (36.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (28.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (24.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (22.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (21.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (19.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (14.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (10.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (4.2%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.2%).

وعلى المستوى الشهري، ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى:

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).