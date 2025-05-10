الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد، كما أثنى على مساعي البلدين للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا ثقته في حرص البلدين وحكمتهما في الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات ( وام ).

وأكد على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بكل من الهند وباكستان.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد على أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلة المثلى لبناء جسور الثقة وإحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقين في الاستقرار والتنمية والازدهار.