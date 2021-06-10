الصناعات الغذائية توقيع بروتوكول جديد مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، تقديم خدمات جديدة ومتميزة بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية QCAP بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي ذلك في إطار توقيع بروتوكول بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والذي يتضمن التعاون المشترك في تقديم المزيد مع الخدمات المتكاملة والمتميزه لمصانع وشركات الأعضاء في القطاع الغذائي والدعم الفني والتدريب.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، إن التعاون مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة يأتي ضمن العديد من البروتوكولات التي تستهدفها الغرفة لدعم أعضاءها من المصانع والشركات العاملة بالقطاع الغذائي خاصة في مجال دعم الصناعة الوطنية وسلامة الغذاء والتوافق مع الاشترطات الدولية بهدف توفير منتج مصري بأعلى معايير الجودة.

وأضاف أن الاتفاقية تتيح لشركات ومصانع الأغذية العديد من التيسيرات والحوافز فيما يتعلق بدعم أسعار الخدمات التي يقدمها المعمل المركزي للمتبقيات ومنها التحاليل والكشف عن المتبقيات والملوثات في الأغذية بجانب تقديم ورش العمل والندوات التعريفية بخدمات التحاليل والتدريب والاستشارات وبأسعار مدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، أن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يقدم خدمة متكاملة ومتميزة في مجال سلامة الغذاء من خلال الكشف عن الملوثات في الغذاء والمياه والبيئة، وهو المعمل المرجعي لوزارة الزراعة لتحليل الملوثات في صادرات وبعض واردات الأغذية وإصدار شهادة رسمية بالتحاليل.

من جانبها أشارت هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم الاستشارات الفنية مجانًا لأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى إمكانية تأهيل المصانع وفق متطلبات «الأيزو 17025» للراغبين من مصانع وشركات الأعضاء بعد دراسة التكاليف، بجانب التعاون في الدراسات البحثية والإرشادية والتسويقية وتكامل البيانات حول التحاليل المطلوبة من الدول المستوردة أو في السوق المحلية.