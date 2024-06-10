مقتل مزارع على يد ابن عمه بالفيوم بسبب الخلاف على بناء سور

شهدت قرية الحجر، التابعة لمركز إطسا في الفيوم، جريمة قتل لمزارع على يد ابن عمه، حيث قام بضربه بشومة على رأسه حتى سقط قتيلاً في الحال، وذلك بسبب خلاف على بناء سور للمنزل بينهما.

تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة، وضبط المتهم وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بوقوع جريمة قتل لمزارع على يد ابن عمه في قرية الحجر، التابعة للمركز.

انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، بقيادة الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث مركز إطسا، أن الضحية هو بكري عيد خلاف، يبلغ من العمر 46 عامًا، قتل بعد تلقيه ضربة بشومة على رأسه من قبل "سيد .م.خ"، البالغ من العمر 47 عامًا، ابن عمه، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على بناء سور المنزل.

تم ضبط المتهم ونقل جثة الضحية إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

