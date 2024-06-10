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ذعر في بولندا.. إصابة تضرب ليفاندوفسكي قبل اليورو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 11:43 م

أثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، القلق خلال مواجهة ودية لمنتخب بلاده ضد تركيا، استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية بعد أيام في ألمانيا.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة عضلية في الدقيقة 32 من المباراة، وسقط على العشب، ثم خرج من أرض الملعب، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: "مهاجم برشلونة غادر أرض الملعب بمفرده، ولكن مع وجود علامات واضحة للقلق، حيث تتبقى 6 أيام فقط على أولى مباريات منتخب بلاده بولندا في البطولة ضد هولندا".

وصنع ليفاندوفسكي قبل خروجه من أرض الملعب، هدف التقدم لبلاده، الذي سجله زميله سويديرسكي.

ويقع منتخب بولندا في المجموعة الرابعة، التي تضم هولندا والنمسا وفرنسا.


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