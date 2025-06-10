مسئولون أمريكيون: نشر نحو 700 عنصر من مشاة البحرية في لوس أنجلوس

أفاد مسئولون أمريكيون بأن نحو 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) سيبدؤون في الساعات القليلة المقبلة انتشارا رسميا في مدينة لوس أنجليس، وذلك للاستجابة للاحتجاجات المتعلقة بقضايا الهجرة.

وسيجري نشر مشاة البحرية من قاعدتهم في توينتي ناين بالمز في صحراء جنوب كاليفورنيا. وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الخطط العسكرية. وكانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أول من أورد الخبر.

وقال المدعي العام إن تصرفات الرئيس "داست بالأقدام على سيادة الولاية".

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، للصحفيين: "نحن لا نأخذ باستخفاف إساءة الرئيس استخدام سلطاته وتعبئته بشكل غير قانوني لقوات الحرس الوطني في كاليفورنيا". وأضاف أنه يخطط لطلب أمر قضائي يعلن أن استخدام ترامب للحرس الوطني غير قانوني، كما سيطلب أمرا قضائيا مؤقتا لوقف عملية النشر.

وكانت شوارع المدينة مترامية الأطراف التي يسكنها أربعة ملايين نسمة هادئة صباح الاثنين، لكن رائحة الدخان كانت لا تزال عالقة في الهواء بوسط المدينة، وذلك بعد يوم من قيام حشود بإغلاق طريق سريع رئيسي وإضرام النار في سيارات ذاتية القيادة، في حين ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. وكان التواجد الأمني كثيفا، حيث أغلقت سيارات الشرطة الشارع أمام مركز الاحتجاز الاتحادي الذي كان محورا للاحتجاجات.

واتهم بونتا ترامب بإشعال غضب المحتجين بإعلانه عن عملية النشر، قائلا إن الرئيس تسبب في اندلاع الاشتباكات مع الشرطة في وسط لوس أنجليس يوم الأحد. وأضاف: "هذا لم يكن أمرا محتوما".