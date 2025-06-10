ترامب يدفع فيفا لقرار اضطراري بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يواصل مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العمل على مواجهة ضعف الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي، مساء السبت المقبل، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا وتنظمها الولايات المتحدة الأمريكية.

أشارت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء "مع بقاء أربعة أيام على انطلاق البطولة يُعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قلقه إزاء انخفاض الطلب على تذاكر البطولة بشكل عام، وخاصةً مباراة الافتتاح".

وأضافت نقلا عن صحيفة ذا أتلتيك أن فيفا اضطر إلى خفض سعر التذكرة الأولية بنسبة تصل إلى 84% لمباراة الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك وذلك بسبب مخاوف من خلو عشرات الآلاف من مقاعد الملعب البالغ عددها 64,767 مقعدا.

وأوضحت أن هناك مصادر تشير إلى بيع 25 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح حتى الآن.

ولفتت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بتخفيض أسعار التذاكر أكثر من مرة منذ طرحها للبيع في 19 ديسمبر الماضي، وكان آخر محاولات التخفيض يوم الأربعاء الماضي أي قبل 10 أيام على انطلاق البطولة.

وقالت ماركا في تقريرها إن سعر تذاكر مباراة الافتتاح، التي كان سعرها 306 يورو (349 دولارًا أمريكيًا) انخفض إلى 50 يورو (55 دولارًا أمريكيًا) قبل أيام قليلة من المباراة ليصل إلى 200 يورو، ثم انخفض بمعدل 97 يورو في الشهر التالي، وأخيرا إلى 50 يورو الحالية.

وأكدت أيضا "لقد نفدت تقريبا جميع تذاكر مباراة الافتتاح الأرخص سعرا، والتي تبلغ قيمتها 50 يورو، ولكن لا يزال هناك العديد من التذاكر المميزة متاحة، والتي تبدأ من 750 يورو.

وأوضحت "تم تخفيض سعر التذاكر التي كانت تكلف 725 يورو إلى 260 يورو، ويمكن الآن شراء التذاكر التي كانت تكلف 525 يورو مقابل 125 يورو، ومع ذلك، لا يزال هناك آلاف التذاكر للبيع، وهو ما يثير المخاوف والقلق خاصة أنه من المقرر بيع 3.6 مليون تذكرة لمباريات البطولة الـ 63".

ونوهت الصحيفة الإسبانية أيضا في تقريرها أنه بخلاف ارتفاع الأسعار نتيجةً لانخفاض مستوى الإثارة الذي أحدثته البطولة حتى الآن في الولايات المتحدة، تُسهم سياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب أيضا في ضعف مبيعات التذاكر.

وذكرت "هناك حالة من عدم اليقين لدى المشجعين الذين يُفكرون في السفر، نظرا لاحتمال عدم قدرتهم على الحصول على تأشيرات للسفر إلى 11 مدينة التي تحتضن مباريات مونديال الأندية".

وختمت ماركا تقريرها "يتعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحكومة الولايات المتحدة مع كأس العالم للأندية هذه كبروفة تمهيدية لكأس العالم للمنتخبات الوطنية، التي ستُقام صيف 2026، والتي من المتوقع أن يحضرها 5.5 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم".