الأمن يكشف حقيقة فيديو تعدي شخص على هرة بمواقع التواصل الاجتماعي

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "هرة" بإلقاء حجر عليها ووفاتها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام (القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطه بالغربية) بتحصله على الفيديو المشار إليه من إحدى الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة".

أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه في محاولة للادعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.