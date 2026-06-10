إندونيسيا وسنغافورة تعززان التعاون في مجالي الاستثمار والطاقة الخضراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعمل إندونيسيا وسنغافورة، على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء، حيث تطور الدولتان مشروعات في منطقة باتام وبنتان وكاريمون وقطاعات استراتيجية أخرى.

وقال وزير تنسيق الشئون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، إن منطقة باتام وبنتان وكاريمون، للتجارة الحرة، تظل ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي الثنائي.

ونقلت وكالة أنياء أنتارا الإندونيسية عنه القول اليوم الثلاثاء، إن "الاستثمارات في منطقة باتام وبنتان وكاريمون وصلت إلى 7ر5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة عن العام السابق".

وجرى التأكيد على هذا الالتزام خلال الاجتماع الوزاري الـ16 لمجموعات العمل الاقتصادية الثنائية الست الذي عقد في جاكرتا أمس الاثنين.

وترأس الاجتماع إيرلانجا ونائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونج.

وقال إيرلانجا، إن تطوير منطقة باتام للتجارة الحرة مستمر، حيث توسعت تغطيتها من ثماني جزر إلى 22 جزيرة.

وأضاف أن حديقة نونجسا الرقمية ستستمر في التطوير لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وفي مجال الطاقة الخضراء، تعمل الدولتان، على تطوير مشروع للطاقة الشمسية طورته شركة "سيمبكورب" وشركة "بي تي سمبر إنرجي سوريا نوسانتارا".

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع العام المقبل وستبلغ قدرته التوليدية 200 ميجاوات.