منتخب ناشئي الريشة الطائرة يتوج ببرونزية بطولة إفريقيا

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حصل المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة، الميدالية البرونزية، خلال مشاركته ببطولة إفريقيا المقامة بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان" خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري.

وحصد ناشئي "الفراعنة" المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد خسارته من منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2، في مباراة نصف النهائي.

تضم قائمة المنتخب 8 لاعبين وهم "محمود محمد حسن - محمد حجازي السيد - معاذ هشام حسن - عمر محمد رفعت - دانية ياسر نبيل - ريم حسن حمدي - زينب يحيى - بسملة محمد عبد العال".

ويشرف على الإدارة الفنية للاعبين آلاء يوسف المدير الفني للفريق، فيما يشرف على النواحي الإدارية شريف جعفر عضو مجلس الإدارة.