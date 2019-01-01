منتخب ناشئي الريشة الطائرة يتوج ببرونزية بطولة إفريقيا

حصل المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة، الميدالية البرونزية، خلال مشاركته ببطولة إفريقيا المقامة بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان" خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري.
وحصد ناشئي "الفراعنة" المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد خسارته من منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2، في مباراة نصف النهائي.
تضم قائمة المنتخب 8 لاعبين وهم "محمود محمد حسن - محمد حجازي السيد - معاذ هشام حسن - عمر محمد رفعت - دانية ياسر نبيل - ريم حسن حمدي - زينب يحيى - بسملة محمد عبد العال".
ويشرف على الإدارة الفنية للاعبين آلاء يوسف المدير الفني للفريق، فيما يشرف على النواحي الإدارية شريف جعفر عضو مجلس الإدارة.