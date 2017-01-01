انتحار سائق توك توك حرقًا لرفض أهل طليقته رؤيته لطفله بالشرقية

انتحر سائق "توك توك"، اليوم الجمعة، وذلك بإشعال النيران في جسده؛ لرفض أسرة طليقته رؤيته لنجله الطفل، وذلك داخل مسكنه بقرية "مباشر" التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بالشرقية.



كان مستشفى "ههيا" للحروق، استقبل "السيد.ع" 29 سنة، سائق "توك توك"، مُقيم بقرية "مباشر" التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية، مصابًا بحروق من الدرجات الثلاث، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.



وتبين من التحريات، أن السائق انفصل عن زوجته ولديه منها طفل في الخامسة من عمره، فيما تزوجت طليقته من شخص آخر، ويوم الأربعاء الماضي، حضر جلسة ودية مع أهل طليقته للاتفاق على رؤيته لنجله في أيام معينة بصورة دورية، إلا أنه لم يصل لأي اتفاق مع أهل طليقته، ليعود إلى مسكنه ويغلق الباب على نفسه ويشعل النيران في جسده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.