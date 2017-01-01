 انتحار سائق توك توك حرقًا لرفض أهل طليقته رؤيته لطفله بالشرقية - بوابة الشروق
الجمعة 10 يوليه 2020 7:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

انتحار سائق توك توك حرقًا لرفض أهل طليقته رؤيته لطفله بالشرقية

سائق توك توك - ارشيفية
سائق توك توك - ارشيفية
كتبت – فاطمة علي
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 6:58 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 6:58 م
انتحر سائق "توك توك"، اليوم الجمعة، وذلك بإشعال النيران في جسده؛ لرفض أسرة طليقته رؤيته لنجله الطفل، وذلك داخل مسكنه بقرية "مباشر" التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بالشرقية.

كان مستشفى "ههيا" للحروق، استقبل "السيد.ع" 29 سنة، سائق "توك توك"، مُقيم بقرية "مباشر" التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية، مصابًا بحروق من الدرجات الثلاث، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات، أن السائق انفصل عن زوجته ولديه منها طفل في الخامسة من عمره، فيما تزوجت طليقته من شخص آخر، ويوم الأربعاء الماضي، حضر جلسة ودية مع أهل طليقته للاتفاق على رؤيته لنجله في أيام معينة بصورة دورية، إلا أنه لم يصل لأي اتفاق مع أهل طليقته، ليعود إلى مسكنه ويغلق الباب على نفسه ويشعل النيران في جسده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك