مدرب توتنهام يزيد الغموض حول مصير هاري كين

تحدث إنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الإنجليزي، عن التقارير المتداولة حول رحيل قلب الهجوم هاري كين في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بوستيكوجلو في مؤتمره تقديمه كمدير فني للفريق العريق: «هاري كين واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأريده أن يبقى هنا وأن نجعل توتنهام ناجحا واعتقد أنه يريد نفس الأمر».

وأضاف: «الحديث مع كين؟ سأعرفه بنفسي وأريد أن أعرف ماذا يريد أن يحدث لجعل ذلك النادي ناجحا ثم سنذهب لأرضية الملعب لنتدرب».

واستمر في حديثه: «لا أملك أي ضمانات على بقاء كين ولا أتوقع أن أملك، ولا يمكن التعامل مع متغيرات من ذلك النوع ولكن ما أعرفه حاليا هو أن كين جزء من الفريق ويتطلع إلى العودة».

وأشارت عدة تقارير صحفية أوروبية إلى اقتراب بايرن ميونخ الألماني من حسم صفقة ضم هاري كين في الميركاتو الصيفي.