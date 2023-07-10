 مدرب توتنهام يزيد الغموض حول مصير هاري كين - بوابة الشروق
الإثنين 10 يوليه 2023 11:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

مدرب توتنهام يزيد الغموض حول مصير هاري كين

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:35 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:35 م

تحدث إنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الإنجليزي، عن التقارير المتداولة حول رحيل قلب الهجوم هاري كين في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بوستيكوجلو في مؤتمره تقديمه كمدير فني للفريق العريق: «هاري كين واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأريده أن يبقى هنا وأن نجعل توتنهام ناجحا واعتقد أنه يريد نفس الأمر».

وأضاف: «الحديث مع كين؟ سأعرفه بنفسي وأريد أن أعرف ماذا يريد أن يحدث لجعل ذلك النادي ناجحا ثم سنذهب لأرضية الملعب لنتدرب».

واستمر في حديثه: «لا أملك أي ضمانات على بقاء كين ولا أتوقع أن أملك، ولا يمكن التعامل مع متغيرات من ذلك النوع ولكن ما أعرفه حاليا هو أن كين جزء من الفريق ويتطلع إلى العودة».

وأشارت عدة تقارير صحفية أوروبية إلى اقتراب بايرن ميونخ الألماني من حسم صفقة ضم هاري كين في الميركاتو الصيفي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك