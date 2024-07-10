ألمانيا تدعو لوقف هجمات الجيش الإسرائيلي على مدارس غزة والتحقيق فيها بسرعة

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أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، استهداف إسرائيل لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة.

واعتبرت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن «قتل الأشخاص الذين يطلبون الحماية في المدارس أمر غير مقبول».

وأضافت: «يجب أن تتوقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس، ويجب التحقيق في تلك الهجمات بسرعة».

وقبل ساعات، قصف الطيران الإسرائيلي بوابة مدرسة العودة التي تؤوي نازحين في خان يونس، كما استهدف خياما لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبئ بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأسفر القصف عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 50 آخرين على الأقل، وفق وزارة الصحة في غزة.

ونشر ناشطون فلسطينيون مشاهد مروعة من المجزرة الإسرائيلية في بلدة عبسان الكبيرة تظهر نقل جثامين شهداء، تحول بعضها إلى أشلاء.