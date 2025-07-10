روبيو يعقد محادثات مع لافروف مع تصاعد التوترات في أوكرانيا

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في ماليزيا اليوم الخميس، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بسبب تكثيف موسكو هجماتها على أوكرانيا، ووسط تساؤلات حول جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التوصل إلى اتفاق سلام.

وأجرى روبيو ولافروف، محادثات في كوالالمبور، على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الإقليمي السنوي، الذي يجمع الدول العشر الأعضاء في الآسيان وأهم شركائها الدبلوماسيين، بما فيها روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول أوروبية والولايات المتحدة.

واستمر الاجتماع نحو 50 دقيقة. وشوهد روبيو وهو يومئ بعينه لوزير الخارجية الروسي بعد ذلك، بينما كان الصحفيون يصرخون بأسئلتهم، التي تجاهلها الوزيران.

وكان هذا الاجتماع هو ثاني لقاء لهما منذ تولي روبيو منصبه، على الرغم من أنهما تحدثا هاتفيا عدة مرات. وتم عقد اجتماعهما الأول في فبراير في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي سعت فيه إدارة ترامب إلى اختبار استعداد روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام.

وعقد الاجتماع اليوم الخميس بعد فترة وجيزة من استئناف الولايات المتحدة شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، بعد توقف مؤقت، قيل إنه لمراجعة مخزون الذخيرة المحلي في البنتاجون، وهو التوقف الذي لاقى ترحيبا في موسكو.

ويأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تصعد فيه روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا، وفي ظل تزايد إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب، خلال اجتماع لإدارته، أمس الأول الثلاثاء، إن "بوتين لا يعامل البشر معاملة طيبة. إنه يقتل عددا كبيرا جدا من الأشخاص. لذلك سنرسل بعض الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، وقد وافقت على ذلك".