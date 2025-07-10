إيرادات غير مسبوقة في ميزانية النصر السعودي

شهد نادي النصر السعودي طفرة مالية غير مسبوقة، بعد تسجيله إيرادات بلغت 323 مليون ريال سعودي، مدفوعًا بنمو ملحوظ في الأنشطة التجارية والتسويقية، وفقًا لما أوردته صحيفة الرياضية السعودية.

وارتفعت إيرادات النادي بنسبة 129% مقارنة بالفترة السابقة، وسط نجاحات لافتة على صعيد عقود الرعاية والمبيعات الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيرادات الرعاية وحدها قفزت بنسبة 132%، لتصل إلى 304 ملايين ريال، في حين حققت متاجر النادي نموًا بنسبة 88%، بإجمالي دخل بلغ 18 مليون ريال.

وأكد التقرير أن نادي النصر نجح في تسويق قميصه خلال الموسم الماضي في أكثر من 70 دولة حول العالم، في مؤشر واضح على التوسع العالمي في شعبية النادي، خاصة بعد التعاقد مع نجم الكرة العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يُعد عاملًا رئيسيًا في رفع القيمة التجارية للنادي.