أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، عن توقف جميع مركباتها عن تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في محافظتي غزة والشمال، باستثناء مركبة إطفاء واحدة، لعدم توفر قطع الغيار والصيانة اللازمة لإصلاحها.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس، أن 3 مركبات إطفاء من أصل 6 و4 مركبات إسعاف من أصل 6 مركبات، كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف المواطنين، توقفت عن العمل في المحافظات الجنوبية: الوسطى، وخانيونس، ورفح.

وقالت إن «هذا العجز بتوقف المركبات عن التدخلات الإنسانية يأتي مع اشتداد وتيرة العدوان الإسرائيلي هذه الأيام بحق أهل القطاع، الأمر الذي ينذر بكوارث كبيرة خاصة مع تضييق الاحتلال لما يسميها بـ(المنطقة الإنسانية)».

وطالبت الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة بسرعة التدخل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تبقى من مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وحذرت بشدة من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال معدات الإنقاذ والإطفاء وقطع الغيار اللازمة للتدخلات الإنسانية، سيفاقم معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة.