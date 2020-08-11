عقيلة صالح يتوصل إلى تفاهمات مع السفير الأمريكي بطرابلس بشأن استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا

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توصل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى تفاهمات مع السفير الأمريكي في طرابلس بشأن استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وتضمنت تفاهمات مجلس النواب الليبي مع السفير الأمريكي أن تكون مدينة سرت هي مقر الحكومة والوزارات المختلفة وأن تكون منزوعة السلاح، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

كما شملت خروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات والخبراء الأتراك وكل الميليشيات والمرتزقة، وتشكيل جهاز أمني موحد يتولى عمليات تأمين مقار الحكم والوزارات المختلفة، وحل المجلس الرئاسي القائم حاليا وتشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل أقاليم ليبيا الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.