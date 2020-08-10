إغلاق صحيفة إيرانية بسبب مقابلة انتقدت السلطات بشأن جائحة كورونا

جرى إغلاق صحيفة "جهان صنعت" اليومية الإيرانية، بسبب تقرير ينتقد الأعداد الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال محمد رضا سعدي، رئيس تحرير الصحيفة، اليوم الاثنين، "تم إبلاغي عبر الهاتف بإغلاق صحيفتنا /جهان صنعت/ بناء على أوامر من مجلس تنظيم وسائل الإعلام بسبب مقابلة بشأن فيروس كورونا".

ونشرت الصحيفة مقابلة مع أحد خبراء الأوبئة أمس الأحد وقالت إنه أحد أعضاء فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في إيران.

وقال الشخص الذي جرت المقابلة معه، إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران يتم التلاعب بها لأسباب سياسية وأمنية، وأن الأرقام الحقيقية - عدد الوفيات بشكل خاص - كانت أعلى 20 مرة من تلك التي قدمتها وزارة الصحة.

وأكد خبير الأوبئة أيضا أن الوباء تفشى قبل نهاية فبراير، لكن لم يتم الإعلان عن هذا الأمر بسبب الانتخابات البرلمانية وذكرى الثورة الإسلامية.

ونفت وزارة الصحة التقرير بشكل قاطع وانتقدت الصحيفة ووصفتها بأنها غير مهنية، قائلة إن الخبير ليس عضوا في فرقة العمل، وأن تصريحاته لم تكن موضوعية وغير صحيحة.

يذكر أن الحصيلة الرسمية حتى اليوم الاثنين، وفقا لوزارة الصحة في إيران هي 18616 حالة وفاة و328844 إصابة بالفيروس.