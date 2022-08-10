أمريكا وسنغافورة تناقشان تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسي

تجتمع مسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية، مع مسؤولين حكوميين في سنغافورة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة التخفيف من الآثار غير المباشرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المناقشات تشمل تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسي، وفقا للتوجيه اليومي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

ومن المقرر أن تبحث مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرج أيضا "التعاون لتقييد الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، والأزمة في بورما، وتعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل أنظمة الإرهاب، ورئاسة سنغافورة لمجموعة العمل المالي (فاتف)".

وزارت روزنبرج أيضا إندونيسيا في يومي 8 و9 أغسطس.