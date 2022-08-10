واشنطن: نقدر جهد الحلفاء الذين صدقوا على انضمام فنلندا والسويد للناتو

عبر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، عن تقديره لعمل جميع الحلفاء السريع الذين صدقوا بالفعل على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بلينكن، في بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "نشجع الجميع على إكمال العملية قريبا حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، وجدد التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه حلفاءها في الناتو والمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي والتي تنص على أن الدفاع المشترك واجبا مقدسا يقع على عاتق جميع الدول الأعضاء.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على اتحاد الحلفاء في مهمتهم المشتركة للدفاع عن المجتمع الأوروبي وإرساء الاستقرار ودعم قيم الناتو للديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون.

كما أكد التزام الولايات المتحدة بسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وبتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ​​الثنائي.

وعبر بلينكن عن سعادته بالتقدم السريع المحرز في ملف انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قائلا: "نشهد بالفعل دعما قويا من الحلفاء والحزبين الجمهوري والديمقراطي لطلبات العضوية من فنلندا والسويد ونتطلع إلى ضمهما بسرعة إلى أقوى تحالف دفاعي في التاريخ".

واختتم البيان قائلا إن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن صكوك تصديق الولايات المتحدة على بروتوكولات انضمام مملكة السويد وجمهورية فنلندا إلى الناتو يؤكد التزام واشنطن بالأمن المشترك عبر الأطلسي.