وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا يبحثان هاتفيا القمة الثلاثية المقبلة

بحث بارك جين وزير خارجية كوريا الجنوبية، في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة بين زعماء سول وواشنطن وطوكيو الأسبوع المقبل.

وأفادت وكالة (يونهاب) الكورية للأنباء نقلا عن الخارجية الكورية، بأن الجانبين اتفقا خلال الاتصال على التعاون عن كثب من أجل عقد افتتاح ناجح للقمة.

كما اتفق الجانبان على أن القمة ستشكل "نقطة تحول تاريخية" في التعاون الثلاثي بين سول وواشنطن وطوكيو، وفقا للخارجية الكورية.

وقال الوزير بارك، إنه يتوقع أن تكثف الدول الثلاث التعاون الأمني ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وأن تعزز التعاون الثلاثي في الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة ثلاثية في كامب ديفيد في 18 أغسطس الجاري.