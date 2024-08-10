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أعربت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، عن سعادته بعد التتويج بالميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم في أولمبياد باريس 2024.

وكانت سارة سمير قد توجت بالميدالية الفضية لمنافسات رفع الأثقال لوزن 81 كجم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

وقال سارة سمير في تصريحات تليفزيونية: «كان نفسي أحقق الميدالية الذهبية، ولكن لم يحالفني التوفيق في ذلك وحققت الفضية، وأوعد الشعب المصري بالتتويج بالذهبية في الأولمبياد القادمة».

وأضاف: «فكرت في اعتزال اللعبة في الفترة الماضية لأنني كنت أعانى من نقص الطاقة، ولكنني قلت حلمي أهم وأكملت طريقي حتى التتويج بالفضية اليوم».

وأتم: «أرقامي في أولمبياد طوكيو الماضية كانت تؤهلني للحصول على الميدالية الذهبية، ولكن بسبب ظروف إيقاف الاتحاد لم أستطيع المشاركة، واليوم حققت فضية - الحمدلله -».