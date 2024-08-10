قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إن "العالم استيقظ على يوم آخر من الرعب في غزة، بعد قصف مدرسة أخرى وتقارير عن مقتل العشرات بينهم نساء وأطفال ومسنون".

وشدد لازاريني على أن "المدارس ومرافقنا والبنية التحتية المدنية يجب ألا تكون هدفا، وعلى أطراف النزاع حمايتها"، مؤكدا أن الوقت قد حان "لوضع حد لهذه الفظائع التي تتكشف أمام أعيننا"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأدانت عدة دول عربية قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف، اليوم السبت، مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في شرق غزة.

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة، إن "جريمة الاحتلال في حي الدرج تؤكد مضيّه قدما في إبادة شعبنا"، مؤكدا أن "المطلوب الآن موقف عربي وإسلامي حقيقي لمعاقبة الاحتلال مثل إغلاق السفارات وسحب السفراء".

وأضاف الحية، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو حصل على ضوء أخضر أمريكي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن التي لم تحرك ساكنا"، مطالبا مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لوقف هذه المجازر والعدوان الصهيوني.