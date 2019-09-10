ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي، في لقاء الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر لها يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – احمد زيزو – يوسف اوباما – محمد عنتر – أشرف بن شرقي – كريم بامبو.

خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفي محمد – عمر السعيد.