وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

عين رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الجمعة 10 سبتمبر، الاعلامي جورج قرداحي وزيراً للإعلام في حكومته، ونتعرف في ضوء ذلك على حياة قرداحي المهنية التي بدأت منذ السبعينيات.

البداية

وُلد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون، قضاء كسروان، لبنان، في الأول مايو عام 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته، وبدأ حياته في هذه القرية، ودرس في المرحلة الجامعية العلوم السياسية والقانون في الجامعة اللبنانية، ولكن توجهه كان مختلفًا، حيث بدأ العمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية، وحصل على العديد من الشهادات في دوراتٍ تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا، وفق أحد الحوارات التي أجراها قرداحي في جريدة الأحرار عام 2001.

تحول المسار

بدأ قرداحي العمل في الحقل الإعلامي في بداية السبعينيات أثناء دراسته في الجامعة، وكانت الصحافة هي البوابة الأولى في حياته، حيث عمل مصححاً في إحدى الصحف وبعدها انتقل إلى التلفزيون اللبناني، عمل معد برامج إخبارية لمدة 6 سنوات، أيام الحرب الأهلية في لبنان.

هاجر قرداحي نتيجة لصعوبة الحياة في لبنان وقت الحرب الأهلية إلى فرنسا عام 1979، وعمل في راديو مونت كارلو حوالي 13 عاماً، وبعدها شغل منصب مدير العلاقات العامة ثم مستشار إعلامي في إذاعة "MBC.FM" في لندن.

من سيربح المليون

رشح الشيخ وليد الابراهيمي، مالك قنوات مركز تلفزيون الشرق الأوسط، وصاحب حق بث برنامج من سيربح المليون، جورج قرداحي لتقديم البرنامج، واتخذ قرار بثه من القاهرة، وجربت الاستعدادات والتجهيزات له بقوة وسرعة في مدينة الانتاج المصرية وبدأ أول بث له في ديسمبر 2001.

كان يعبر قرداحي دائماً عن حبه لتقديم البرامج السياسية على وجه التحديد، وقال: "عملت كمقدم لبرامج سياسية وأيضاً المنوعات بتلفزيونات مختلفة ولكن أفضل العمل في مجال السياسة لأني درست في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهذا جعل العمل السياسي أقرب إلى تفكيري ولكن إذا كان عملي في المنوعات سوف يحقق لي النجاح مثل برنامج من سيربح المليون فأنا أفضل المنوعات".

رفض العمل في السينما

وُجهت كثير من النصائح لجورج قرداحي لكي يتوجه إلى العمل في السينما، وأن يهتم بهذا الجانب ولكنه رفض، وقال: "لم أجر وراء هذه الكلمات رقم العروض العديدة التي تلقيتها للظهور على شاشة السينما ولكن رفضت بشدة وكانت أسبابي أنني لست صغيراً في السن لتعلم مهنة مثل السينما خاصة وأنني لا أملك الموهبة إلى جانب أنني أرفض المغامرة بنجاحي كمقدم تلفزيوني".

يذكر أن قرداحي يتقن الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتمامًا خاصًا بدراسة ثقافة الأدب العربي.