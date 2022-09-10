هاني شاكر عن قدرته على تنظيم حفلين في يومين متتاليين بسوريا: العدة لسه كويسة

عبر أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، عن سعادته بحجم الإقبال على حجز تذاكر للحفل الذي سينظمه في دار الأوبر السورية قريبا، معلنا أنه تقرر إجراء حفل ثان في اليوم التالي.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "سعيد للغاية بحجم الإصرار السوري الشديد على حضور حفلتي هناك".



وأضاف: "الحمد لله إني لسه في وجدان الناس.. خاصة الشباب، فإقبالهم على حجز تذاكر الحفل أمر أسعدني جدا".



ورد شاكر، على سؤال أديب بشأن قدرته على تنظيم حفلين في يومين متتاليين قائلا - بمداعبة: "العدة كويسة الحمد لله إني أغني يومين وراء بعض".



وأشار شاكر إلى أن حفله هناك رسالة حب من الشعب المصري للسوريين.