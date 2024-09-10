ضياء رشوان: إسرائيل لا تستطيع القضاء على المقاومة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه منذ ظهور ظاهرة الاستعمار الأجنبي في القرون من 17 حتى 20 من دول متقدمة أوروبيا وبعدها أخرى غير أوروبية في العالم، لا يوجد حركة مقاومة في العالم هُزمت أي مكان.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن جميع حركات المقاومة انتصرت سواء بعد عامين أو حتى بعد 132 عاما مثل الجزائر أو بعد عشرات السنوات ببعض الدول الإفريقية أو بعد 20 عاما بعد فيتنام.

وأشار إلى أن انتصار حركات المقاومة في النهاية يكاد يكون قانون، مشددا على أن إسرائيل لا تستطيع القضاء على المقاومة.

ونوه بأن تعريف المقاومة بأنها ليست جيشا لدولة، بمعنى أن الجيوش في الدول مثل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية حيث كانت تمتلك جيشا قويا اكتسح أوروبا، لكن هذا الجيش عندما خاض حروبا في الاتحاد السوفيتي سقط هذا الجيش وتبعها دولته.

وأوضح أن المقاومة ليست جيشا أو دولة، لكنها حالة شعبية لا تنتهي، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية تاريخيا منذ انتفاضات البراق وغيرها شهدت أشكالا كثيرة وأيدولوجيات عدة، وجميعها تخرج من الشعب.