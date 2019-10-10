كرواتيا تعزز صدارتها للمجموعة الخامسة في تصفيات أمم أوروبا

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عزز المنتخب الكرواتي صدارته للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، وذلك بفوزه 3 / صفر على ضيفه المجري ضمن مباريات الجولة السابعة، والتي شهدت تعادل سلوفاكيا مع ويلز 1 /1 .

وفي المباراة الأولى، أنهى المنتخب الكرواتي الشوط الأول بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة الرابعة وبرونو بيتكوفيتش( هدفين) في الدقيقتين 23 و 41.

وشهدت المباراة إهدار ايفان بريسيتش لركلة جزاء في الدقيقة 54، حصل عليها بعد عرقلة زميله أنتي ريبيتش من قبل اللاعب المجري لازالو كلينهسلر الذي أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد المنتخب المجري عند تسع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية تعادل المنتخب السلوفاكي مع ضيفه الويلزي 1/ 1 .

وتقدم المنتخب الويلزي في الدقيقة 25 عن طريق كيفير موور، قبل أن يعادل يوراي كوشكا النتيجة للسلوفاكيين في الدقيقة53.

وشهدت المباراة تعرض نوريبير جيومبر لاعب المنتخب السلوفاكي للبطاقة الصفراء الثانية، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 88.

ويحتل المنتخب السلوفاكي المركز الثاني في المجموعة برصيد عشر نقاط، فيما يحتل المنتخب الويلزي المركز الرابع (قبل الآخير) برصيد سبع نقاط.