900 شهيد فلسطيني في هجمات إسرائيل على غزة منذ السبت

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 900 جراء هجمات إسرائيل على القطاع لليوم الرابع.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، أن من إجمالي الشهداء 260 طفلا و230 امرأة و7 من الكوادر الصحية و8 صحفيين.

وقالت إن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية أدت الى إبادة 22 عائلة فقدت 150 من أفرادها".

وأفادت الوزارة بإصابة 4500 آخرين بجروح، مشيرة إلى أن معاينة الطواقم الطبية لأجساد الضحايا تبين تعرضها للتمزق أو بتر الأطراف وجروح معقدة أو حروق مختلفة وتهتك للأحشاء الداخلية.

وحذرت وزارة الصحة من مخاطر استمرار قطع إسرائيل لخطوط الكهرباء والمياه وانعكاس ذلك صحة على الجرحى والمرضى والصحة العامة والبيئة.