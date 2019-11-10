 الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا: لابد من التصدي للعنصرية ومعاداة السامية - بوابة الشروق
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الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا: لابد من التصدي للعنصرية ومعاداة السامية

د ب أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 4:00 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 4:00 م

دعت الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا إلى التصدي بشكل واضح للعنصرية ومعاداة السامية وذلك في مستهل اجتماعها السنوي اليوم الأحد بمدينة درسدن، شرقي البلاد.

وقال رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا هاينريش بدفورد-شتروم، اليوم الأحد، إنه لابد بصفة خاصة من قمع الأفكار الراديكالية اليمينية الموجودة في برلمانات ألمانية.

وأكد بدفورد-شتروم، وهو أسقف مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، رفضه للسكوت عن أية أفكار راديكالية يتم التعبير عنها من خلال أحزاب في البرلمان الألماني "بوندستاج" أو في برلمانات محلية.

وأضاف الأسقف في خطابه اليوم، أنه يجب التصدي بفاعلية للعنصرية ومعاداة السامية خلال الحياة اليومية.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع السنوي للكنيسة الإنجيلية حتى يوم الأربعاء المقبل.

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