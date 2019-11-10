اليابان تدعم مشتري السيارات الكهربائية لتقليل الحوادث

أعلن مسئولون أن اليابان تدرس دعم عمليات شراء السيارات الكهربائية الصغيرة؛ لتعزيز استخدامها كبديل للسيارات الكبيرة، وسط تزايد الحوادث المرورية التي يتورط فيها السائقون من كبار السن.

وأضاف المسئولون أن وزارة الصناعة اليابانية تدرس تخصيص مبلغ 100 ألف ين "915 دولارا" لكل سيارة من هذا النوع يتم شراؤها، موضحة أن السيارات المعنية هي سيارات صغيرة ذات مقعدين، وتهدف لإمداد الشعب الياباني الذي يزداد تقدما في العمر سريعا بوسيلة أسهل للتنقل، وخاصة في المناطق الريفية حيث تكون وسائل النقل العام محدودة.

وتعد السيارات الكهربائية الصغيرة أسهل في القيادة، وهي مصممة للتحرك بسرعة أقل نسبيا.