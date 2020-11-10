أستراليا تتلقى معلومات في تحقيق بشأن مقتل سائحة ألمانية بعد عرض مليون دولار مكافأة

ذكرت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء أنها تلقت معلومات جديدة ستفيد التحقيق الجاري بشأن مقتل سائحة ألمانية عام 2005، وذلك منذ أن أعلنت السلطات عن مكافأة مالية قدرها مليون دولار استرالي (714 ألف دولار أمريكي).

وكانت شرطة نيو ساوث ويلز قد أعلنت الشهر الماضي عن جائزة كبيرة متاحة للأستراليين والمقيمين الألمان الذين يوفرون معلومات تقود إلى القبض على المسؤولين عن مقتل سيمون شتروبل.

وشوهدت السائحة سيمون شتروبل /25 عاما/ آخر مرة في متنزه في ليسمور، على الساحل بأقصى شمال الولاية ، بعد قضاء ليلة مع أصدقائها في 11 شباط/فبراير 2005.

وعثر على جثة السائحة الألمانية، وكانت تعمل معلمة، بعد ستة أيام من ذلك التاريخ مخبأة تحت سعف النخيل في ملعب رياضي على بعد نحو 100 متر من المتنزه.

ولم يتم اتهام أحد بقتلها.

وسبق أن أعلن مكتب التحقيقات الجنائية البافاري في ألمانيا عام 2014 عن رصد مكافأة قدرها عشرة آلاف يورو (12 ألف دولار أمريكي) للمقيمين في كل من ألمانيا وأستراليا الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى اعتقال و إدانة مرتكبي الجريمة. ولا يزال عرض المكافأة ساريا.