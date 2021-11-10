اشتية يدعو إلى علاقات فلسطينية أمريكية لا تتحول حول إسرائيل فقط

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلى تطوير علاقات ثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي لا تتحول حول إسرائيل فقط.

وحث اشتية، لدى استقباله في رام الله وفدا ضم 10 أعضاء من الكونجرس الأمريكي، "الكونجرس على الدفع من أجل تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف دولة فلسطين ومنظمة التحرير وتربطهما بـ"الإرهاب".

وجدد اشتية التأكيد على ضرورة تنفيذ الإدارة الأمريكية تعهداتها خلال حملتها الانتخابية، لا سيما إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، التي تعد العنوان للعلاقات الثنائية.

وقال إن "إسرائيل تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين من خلال تعزيز برنامجها الاستيطاني، وتجر المنطقة لوضع خطير بانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان".

وعبر اشتية عن رفض الحكومة الفلسطينية أمرا عسكريا إسرائيليا يستهدف ست مؤسسات فلسطينية مضيفا: "هذه المؤسسات تخدم المجتمع الفلسطيني وهي ضمن القانون الفلسطيني، وجزء هام من المشهد المؤسساتي العام، والمساس بها مرفوض".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الكونجرس الأمريكي للضغط على إسرائيل، من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة، التي هي مفتاح لمسار سياسي مستقبلي، والسماح بعقد الانتخابات بما يشمل القدس.

واعتبر أن "إدانة الإدارة الأمريكية الحالية للبناء الاستيطاني خطوة بالاتجاه الصحيح، ونطالب بضرورة ترجمة ذلك إلى إجراءات رادعة من أجل حماية حل الدولتين".