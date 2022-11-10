رئيس وزراء اليابان: نعتزم مساعدة دول الآسيان على تحقيق الحياد الكربوني

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن عزمه مساعدة الشركات في الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" على جمع الأموال اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني.

وقال كيشيدا في كلمة القاها اليوم الخميس، عبر الفيديو بقمة الآسيان المنعقدة حاليا بكمبوديا، ونقلتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الآسيان 2.7 مرة بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن تأمين الطاقة والبنية التحتية اللازمة للنمو مع اتخاذ تدابير للتعامل مع تغير المناخ يمثل تحديا كبيرا.

وشدد كيشيدا على أن فكرة مواصلة النمو مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قدر الإمكان بالغة الأهمية.

ومن المقرر أن يزور كيشيدا كمبوديا غدا الجمعة، لحضور اجتماعات قمة الآسيان والتي تمتد حتى يوم الأحد المقبل.