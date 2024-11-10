5 شهداء بقصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين شرق مدينة خان يونس

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي في قصف للاحتلال استهدف عبسان الكبيرة.

وأضافت أن جيش الاحتلال استهدف منزلا في منطقة واد صابر شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأوضحت مصادر طبية أن 40 مواطنا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ، فجر اليوم السبت، 24 منهم شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 43,552 شهداء، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم