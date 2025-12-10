 أردوغان: طريق السلام العادل والدائم في غزة يمر بتنفيذ حل الدولتين - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:26 ص القاهرة
أردوغان: طريق السلام العادل والدائم في غزة يمر بتنفيذ حل الدولتين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة/ الأناضول
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 11:00 ص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين.

جاء ذلك في رسالة نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي الموافق 10 ديسمبر من كل عام.

وأشار الرئيس أردوغان في رسالته إلى أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، تعد مؤشرًا على الانتهاك الجسيم للقيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعرب عن أسفه لاستمرار المظالم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي.

وأضاف: "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار الذي أسهمنا في تحقيقه ومن تطبيق حل الدولتين".


