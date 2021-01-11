خدمات الطائرات المائية في الهند محتملة قريبا

في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإنه من المحتمل أن يصبح السفر عبر خدمات الطائرات المائية في الهند، ممكنا في وقت قريب جدا، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

ومن المرجح، أن تتضمن خدمات الطائرات المائية القيام برحلات من ضفة نهر يامونا إلى مدينة أيوديا في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، أو القيام برحلات لأغراض السياحة الدينية من مومباي إلى مدينة شيردي الواقعة في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد.

وبحسب أحدث التقارير الإخبارية، فقد أطلقت مؤخرا شركة "ساجارمالا للتنمية" التابعة لوزارة الملاحة والممرات المائية الهندية، "دعوة لتقديم العطاءات" لخدمات الطائرات المائية، وذلك على طرق الطائرات المائية المذكورة.

وتتضمن تلك الطرق، الطريق من دلهي إلى أيوديا وتهري وأوتاراخاند وشانديجار، ومن سورات إلى دواركا وماندفي وكاندلا، ومن مومباي إلى شيردي ولونافالا وجانباتيبول، ومن داخل أرخبيلات أندامان ونيكوبار ولاكشادويب.

وأفادت تقارير، بأنه من المرجح أن يتم تشغيل الطرق ضمن خدمة الطائرات المائية تحت إدارة شركة "ساجارمالا للتنمية"، في إطار خطة مدعومة من الحكومة.